Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Neugersdorf (ots)

Am 19. Januar 2026 um 11:00 Uhr erschien ein 61-jähriger Tscheche als Fahrer eines tschechischen LKW auf der S 148 bei Neugersdorf zur Einreisekontrolle.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden Bundespolizisten heraus, dass er im Jahr 2016 wegen fahrlässiger Körperverletzung vom Amtsgericht Bonn zu einer Strafe von 100 Tagessätzen à 50,00 Euro verurteilt wurde und von dieser Strafe noch 4.100,00 Euro offen waren.

Da der Mann vor Ort in der Lage war, die Strafe inklusive Kosten in Höhe von insgesamt 4.186,00 Euro zu zahlen, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

