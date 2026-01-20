Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mittelherwigsdorf (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 19. Januar 2026 um 13:30 Uhr in Mittelherwigsdorf einen tschechischen PKW.

Fahrer war ein 45-jähriger Tscheche, bei welchem die Personalienüberprüfung erbrachte, dass gegen ihn ein bestehendes Fahrverbot für Deutschland besteht. Des Weiteren schlug ein vor Ort durchgeführter Drugwipe Test positiv auf Amphetamine an.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kfz im Straßenverkehr unter berauschenden Mitteln gefertigt.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

