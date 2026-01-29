PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung erfolgreich

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar hatte am Mittwoch eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Personen eingeleitet. Es wurde nach einer Zeugin und einem möglichen Täter, von einer Körperverletzung aus 2024, in Weimar gesucht. Nach Veröffentlichung des Aufrufs. Meldeten sich die beiden gesuchten Personen selbst bei der Polizei Weimar. Sie wollten den Sachverhalt aus ihrer Perspektive darstellen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Richtungswechsel führt zu Kollision

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Transporter der Ackerwand entlang. Hinter ihm befand sich eine 60-Jährige mit ihrem Auto. Der Transporter Fahrer stoppte sein Fahrzeug und setzte plötzlich rückwärts und prallte auf das hinter ihm befindliche Fahrzeug. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Graffiti in der Weimarer Innenstadt

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Weimarer Innenstadt mehrere größere Graffiti gesprüht. Mittel schwarzer Farbe wurden Schriftzüge bis zu einer Größe von acht Metern angebracht. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Kellereinbruch mit weihnachtlicher Beute

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Eine 83-Jährige meldete am Mittwoch gegen Mittag den Einbruch in ihren Keller im nördlichen Weimar. Unbekannte haben sich Zutritt zu den Kellern des Mehrfamilienhauses verschafft und dort mehrere Abteile aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und erbeuteten Weihnachtsdekoration. Sie hinterließen zu dem einen Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Weimar hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren