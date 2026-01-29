Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung erfolgreich

Weimar (ots)

Die Polizei Weimar hatte am Mittwoch eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Personen eingeleitet. Es wurde nach einer Zeugin und einem möglichen Täter, von einer Körperverletzung aus 2024, in Weimar gesucht. Nach Veröffentlichung des Aufrufs. Meldeten sich die beiden gesuchten Personen selbst bei der Polizei Weimar. Sie wollten den Sachverhalt aus ihrer Perspektive darstellen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.

