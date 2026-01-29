PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in der Weimarer Innenstadt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Weimarer Innenstadt mehrere größere Graffiti gesprüht. Mittel schwarzer Farbe wurden Schriftzüge bis zu einer Größe von acht Metern angebracht. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Kellereinbruch mit weihnachtlicher Beute

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Eine 83-Jährige meldete am Mittwoch gegen Mittag den Einbruch in ihren Keller im nördlichen Weimar. Unbekannte haben sich Zutritt zu den Kellern des Mehrfamilienhauses verschafft und dort mehrere Abteile aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und erbeuteten Weihnachtsdekoration. Sie hinterließen zu dem einen Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Weimar hat die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Ruhestörung in Stadtroda

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Anwohner meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung in Stadtroda. Ein Mann hatte sehr laut Musik abgespielt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die betreffende Wohnung lokalisieren. Sie klingelten und klopften an der Wohnungstür. Zunächst reagierte niemand. Doch wenig später stellte der Mann zumindest die Musik leiser. Die Beamten leiteten in der Folge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Schneeballschlacht führt zu Streitigkeit

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mehrere Kinder lieferten sich am frühen Mittwochabend eine Schneeballschlacht in der Nähe eines Imbisses in Stadtroda. Dabei trafen die Kinder auch die Fassade des Gebäudes. Der 57-Jährige hatte Sorge, dass etwas beschädigt werden könnte und sprach die Gruppe an. Die Gruppe im Alter von 12 bis 16 Jahren geriet daraufhin in Streit mit dem Mann. Hinzugerufenen Polizeibeamte konnten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren