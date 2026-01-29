LPI-J: Graffiti in der Weimarer Innenstadt
Weimar/ Weimarer Land (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Weimarer Innenstadt mehrere größere Graffiti gesprüht. Mittel schwarzer Farbe wurden Schriftzüge bis zu einer Größe von acht Metern angebracht. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
