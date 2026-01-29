LPI-J: Kellereinbruch mit weihnachtlicher Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mehrere Kinder lieferten sich am frühen Mittwochabend eine Schneeballschlacht in der Nähe eines Imbisses in Stadtroda. Dabei trafen die Kinder auch die Fassade des Gebäudes. Der 57-Jährige hatte Sorge, dass etwas beschädigt werden könnte und sprach die Gruppe an. Die Gruppe im Alter von 12 bis 16 Jahren geriet daraufhin in Streit mit dem Mann. Hinzugerufenen Polizeibeamte konnten die ...

mehr