LPI-J: Kellereinbruch mit weihnachtlicher Beute
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Eine 83-Jährige meldete am Mittwoch gegen Mittag den Einbruch in ihren Keller im nördlichen Weimar. Unbekannte haben sich Zutritt zu den Kellern des Mehrfamilienhauses verschafft und dort mehrere Abteile aufgebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und erbeuteten Weihnachtsdekoration. Sie hinterließen zu dem einen Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
