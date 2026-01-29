PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätte bleibt gefährlich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Ein Mitarbeiter eines Winterdienstes in Stadtroda befuhr die Dornaer Straße. Trotz vorsichtiger Fahrweise geriet der ins Rutschen. Er rammte einen Gartenzaun und einen Telefonmast. Er meldete den Unfall der Polizei. Die jeweiligen Eigentümer wurden über die Geschehnisse informiert. Zu Beeinträchtigungen neben der Glätte kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

