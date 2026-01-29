LPI-J: Glätte bleibt gefährlich
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Ein Mitarbeiter eines Winterdienstes in Stadtroda befuhr die Dornaer Straße. Trotz vorsichtiger Fahrweise geriet der ins Rutschen. Er rammte einen Gartenzaun und einen Telefonmast. Er meldete den Unfall der Polizei. Die jeweiligen Eigentümer wurden über die Geschehnisse informiert. Zu Beeinträchtigungen neben der Glätte kam es nicht.
