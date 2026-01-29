LPI-J: Glätte bleibt gefährlich

Jena (ots) - Mittwochnachmittag meldete ein Forstmittarbeiter, dass eine PKW-Fahrerin auf der B7, Jena in Richtung Isserstedt, eine Streugutkiste umgefahren hat. Die Fahrerin wollte nicht, dass die Polizei verständigt wird und wollte sich entfernen. Dies scheiterte, da ihr Fahrzeug durch die Kollision für eine Weiterfahrt zu stark beschädigt war. Die 37-Jährige Fahrerin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ...

mehr