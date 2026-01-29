Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toilettenhaus beschädigt

Jena (ots)

Am Mittwochmorgen meldete ein Mittarbeiter des Kommunalservice Jena eine erneute Sachbeschädigung am Toilettenhäuschen im Paradiespark. Bereits am Samstag wurde eine Tür eingetreten und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über 800 Euro. Kein Einzelfall: Bereits in der Vergangenheit kam es regelmäßig zu Sachbeschädigungen an der Toilettenanlage. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung werden nun die genauen Tatumstände ermittelt.

