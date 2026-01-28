LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt

Jena (ots) - Ein 57-Jähriger meldete am Dienstagmorgen ein Graffito in Wenigenjena. Unbekannte hatten am Wochenende ein ca. vier Meter großes Graffito bestehend aus vier Buchstaben, an ein Wohngebäude gesprüht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr