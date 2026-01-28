LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt
Apolda (ots)
Bei einer Personenkontrolle konnten gestern Nachmittag Polizeibeamte der PI Apolda eine Tüte Crystal Meth beschlagnahmen. Die Drogen hatte ein 30-jähriger Apoldaer in seiner Geldbörse aufbewahrt. Die Beamten beschlagnahmten das Crystal und erstattet Anzeige.
