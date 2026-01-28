PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt

Apolda (ots)

Bei einer Personenkontrolle konnten gestern Nachmittag Polizeibeamte der PI Apolda eine Tüte Crystal Meth beschlagnahmen. Die Drogen hatte ein 30-jähriger Apoldaer in seiner Geldbörse aufbewahrt. Die Beamten beschlagnahmten das Crystal und erstattet Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Graffito in Wenigenjena gesprüht

    Jena (ots) - Ein 57-Jähriger meldete am Dienstagmorgen ein Graffito in Wenigenjena. Unbekannte hatten am Wochenende ein ca. vier Meter großes Graffito bestehend aus vier Buchstaben, an ein Wohngebäude gesprüht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

    Jena (ots) - Gegen einen 65-Jährigen aus Jena-Löbstedt wurde eine 10-Monatige Haftstrafe erlassen. Polizeibeamte begaben sich am Dienstagabend zur Wohnanschrift des gesuchten und konnten den Mann antreffen. Ihm wurde der Haftbefehl eröffnet und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren