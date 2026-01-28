PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Graffito in Wenigenjena gesprüht

Jena (ots)

Ein 57-Jähriger meldete am Dienstagmorgen ein Graffito in Wenigenjena. Unbekannte hatten am Wochenende ein ca. vier Meter großes Graffito bestehend aus vier Buchstaben, an ein Wohngebäude gesprüht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

