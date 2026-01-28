Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Festgefahren - Fluchtversuch gescheitert

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Dienstagvormittag meldete ein 42-Jähriger Mann, dass ein Transporter an eine sein Grundstück begrenzende Mauer gefahren ist und folglich die Flucht ergriff. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch, da sich der Fahrer des flüchtigen Transporters an einem Berg festfuhr und durch den Mitteiler an der weiteren Flucht gehindert werden konnte. Die eintreffenden Beamten der PI Weimar konnten den 32-Jährigen Transporterfahrer feststellen. Dieser bekam nach eigenen Angaben die Kollision mit der Mauer mit, erachtete den entstandenen Schaden jedoch als irrelevant und setzte seine Fahrt fort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

