Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerspiele auf Schülertoilette

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: In einer Schule in Hermsdorf haben unbekannte auf einer Toilette mutmaßlich mit Feuer gespielt. Dabei kam es zu leichten Verbrennungen an einem Fensterbrett. Nach erster Einschätzung bestand keine Gefahr für den Ausbruch eines Feuers. Trotz dessen entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Beamten der Polizei Saale-Holzland haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

