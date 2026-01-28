Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholkonsum führt zu Kollision

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Kranichfeld zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Eine 55-Jährige PKW-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab. Ein 44-Jähriger PKW-Fahrer wollte aus einer gegenüberliegenden Parklücke ausparken, fuhr dabei zu weit nach hinten und kollidierte mit dem PKW der 55-jährigen. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar konnten beide Beteiligten vor Ort antreffen wobei der PKW-Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,32 Promille. Im Anschluss wurde der 44-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision entstand an beiden PKW ein Sachschaden von bisher ungeklärter Höhe. Der Führerschein des alkoholisierten Fahrers wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell