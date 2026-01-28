Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigungen und Scherben

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Dienstagabend kam es in Weimar Schöndorf zu einer Streitigkeit zwischen einem 28-jährigen Mann und einer 32-jährigen Frau. Auslöser für den Streit waren Differenzen bezüglich des Sorgerechts des gemeinsamen Kindes. Während der Auseinandersetzung beleidigte der Mann die Frau auf sexueller Grundlage. Außerdem schlug er gegen die Glasscheibe einer Hauseingangstür, welche dadurch zu Bruch ging. Anschließend verließ der Täter den Ereignisort in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von über 500 Euro, die 32-jährige Frau blieb unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung wurde eingeleitet.

