Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Jena (ots)

Gegen einen 65-Jährigen aus Jena-Löbstedt wurde eine 10-Monatige Haftstrafe erlassen. Polizeibeamte begaben sich am Dienstagabend zur Wohnanschrift des gesuchten und konnten den Mann antreffen. Ihm wurde der Haftbefehl eröffnet und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

