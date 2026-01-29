LPI-J: Richtiges Handeln nach Unfall
Jena (ots)
Mittwochnachmittag melde ein 26-jähriger PKW-Fahrer in Lobeda-West, dass er beim Abbiegevorgang einen am Straßenrand abgestellten PKW touchiert hat. Da er sich nicht sicher war, ob ein Schaden entstanden ist, rief er die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten des ID Jena an beiden PKW leichte Kratzer feststellen. Durch das richtige Handeln des 26-jährigen, konnte der Unfall ordnungsgemäß aufgenommen und der Halter des beschädigten PKW über den entstandenen Schaden informiert werden.
