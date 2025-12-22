Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die FF Beckedorf

Bild-Infos

Download

Südheide (ots)

Große Freude herrscht bei der Freiwilligen Feuerwehr Beckedorf. Die Wehr hat kürzlich vom Inhaber der Firma Haus und Hof, Andreas Lange, eine akkubetriebene Kettensäge samt Doppelladegerät und zwei leistungsstarken Akkus gespendet bekommen. "Diese Säge ist für uns von einem enormen Vorteil, da sie deutlich weniger wiegt als eine herkömmliche Kettensäge mit Verbrennungsmotor", freut sich Beckedorfs Ortsbrandmeister Sven Meyer. Er nahm zusammen mit dem stellv. Ortsbrandmeister Stefan Kohrs im Rahmen einer kleinen offiziellen Übergabe die Säge aus den Händen von Andreas Lange entgegen. Die Feuerwehr Beckedorf wird die Säge zusammen mit anderen Sägen insbesondere bei Unwettereinsätzen einsetzen, wo es gilt, umgestürzte Bäume von Straßen und Wegen zu räumen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell