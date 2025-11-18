Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: LKW kommt von Straße ab und kippt um - Fahrer beleibt unverletzt

Südheide (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf des L281 Höhe der Oldendorfer Kiesteiche zu einem folgenschweren Unfall. Der Fahrer eines LKW-Gespanns kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Seitenstreifen und kippe nach ca.50 m eine Böschung hinunter. Der mit Mineralgemisch beladenen LKW kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer des LKW konnte sich selber befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Um 14:06 Uhr wurde die Feuerwehr Oldendorf zu Beseitigung eines durch den Unfall gefällten Baumes und zur Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe alarmiert. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt und der LKW stromlos geschaltet. Da es sich um auslaufendes AdBlue handelte, waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. Der Dieseltank blieb unbeschadet. Gegen 15:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die L281 musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen zwischen Eschede und Oldendorf für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

