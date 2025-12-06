PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Gartenschuppen brennt in voller Ausdehnung

Südheide (ots)

Am 05.12.2025 um 23:38 Uhr wurden die Feuerwehren Hermannburg, Baven der Rettungsdienst und die Polizei zu einem gemeldeten Scheunenbrand nach Scharnebeck alarmiert. Ein Feuerschein war schon weit sichtbar. Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen, brannte keine Scheune, sondern ein ca. 6m x 4m großer Gartenschuppen in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte unter dem Einsatz von 2 C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat die Brandursachermittlung aufgenommen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die letzten Kräfte der Feuerwehr Hermannsburg beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Südheide
Daniel Schulz
Mobil: 0173 6648704
E-Mail: danielschulz1981@gmx.de
www.gemeinde-suedheide.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell

