PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strafbarer Rausch

Jena (ots)

Mittwochnachmittag meldete ein Forstmittarbeiter, dass eine PKW-Fahrerin auf der B7, Jena in Richtung Isserstedt, eine Streugutkiste umgefahren hat. Die Fahrerin wollte nicht, dass die Polizei verständigt wird und wollte sich entfernen. Dies scheiterte, da ihr Fahrzeug durch die Kollision für eine Weiterfahrt zu stark beschädigt war. Die 37-Jährige Fahrerin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Toilettenhaus beschädigt

    Jena (ots) - Am Mittwochmorgen meldete ein Mittarbeiter des Kommunalservice Jena eine erneute Sachbeschädigung am Toilettenhäuschen im Paradiespark. Bereits am Samstag wurde eine Tür eingetreten und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über 800 Euro. Kein Einzelfall: Bereits in der Vergangenheit kam es regelmäßig zu Sachbeschädigungen an der Toilettenanlage. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung werden nun die genauen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:50

    LPI-J: Crystal Meth beschlagnahmt

    Apolda (ots) - Bei einer Personenkontrolle konnten gestern Nachmittag Polizeibeamte der PI Apolda eine Tüte Crystal Meth beschlagnahmen. Die Drogen hatte ein 30-jähriger Apoldaer in seiner Geldbörse aufbewahrt. Die Beamten beschlagnahmten das Crystal und erstattet Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren