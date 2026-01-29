Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strafbarer Rausch

Jena (ots)

Mittwochnachmittag meldete ein Forstmittarbeiter, dass eine PKW-Fahrerin auf der B7, Jena in Richtung Isserstedt, eine Streugutkiste umgefahren hat. Die Fahrerin wollte nicht, dass die Polizei verständigt wird und wollte sich entfernen. Dies scheiterte, da ihr Fahrzeug durch die Kollision für eine Weiterfahrt zu stark beschädigt war. Die 37-Jährige Fahrerin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

