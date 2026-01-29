PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena
Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneeballschlacht führt zu Streitigkeit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Kinder lieferten sich am frühen Mittwochabend eine Schneeballschlacht in der Nähe eines Imbisses in Stadtroda. Dabei trafen die Kinder auch die Fassade des Gebäudes. Der 57-Jährige hatte Sorge, dass etwas beschädigt werden könnte und sprach die Gruppe an. Die Gruppe im Alter von 12 bis 16 Jahren geriet daraufhin in Streit mit dem Mann. Hinzugerufenen Polizeibeamte konnten die Situation schlichten. Die Kinder wurden ermahnt, dass auch im Spiel keine fremden Sachen beschädigt werden dürfen. Die Gruppe zeigte sich einsichtig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

