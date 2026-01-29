LPI-J: Richtungswechsel führt zu Kollision
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Transporter der Ackerwand entlang. Hinter ihm befand sich eine 60-Jährige mit ihrem Auto. Der Transporter Fahrer stoppte sein Fahrzeug und setzte plötzlich rückwärts und prallte auf das hinter ihm befindliche Fahrzeug. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt.
