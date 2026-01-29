PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Brandstiftung in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen Mitternacht in Apolda zu einer Brandstiftung. Unbekannte hatten in einem Ladengeschäft in der Bachstraße Feuer gelegt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

Durch den Brand entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden ergebnisoffen in alle Richtungen geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0024477/2026, bei der Polizei Apolda unter 03644/541-0 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

