Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätteunfall auf der B88

Jena (ots)

Am Freitagmorgen fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto von Porstendorf kommend in Richtung Jena. Durch neuerliche Schneefälle und der bestehenden Kälte war die Fahrbahn sehr glatt. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam ca. zehn Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die Frau erlitt einen Schock und musste behandelt werden.

