Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pärchen belästigt Gäste

Jena (ots)

Ein Lokalbetreiber meldete sich am Donnerstagabend bei der Polizei. Zwei Gäste, wollten das Lokal in der Jenaer Innenstadt nicht verlassen. Der Betreiber sprach ein Hausverbot aus, da die beiden zuvor mehrere andere Gäste belästigt haben sollten. Doch das Paar verließ die Räumlichkeiten trotzdem nicht. Eingesetzte Beamte setzten das Hausverbot gegen das Pärchen im Alter von 54 und 55 Jahren durch. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, durften die beide gehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell