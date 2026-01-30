Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährlicher Jugendstreich

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Donnerstagmorgen meldete eine Mitarbeiterin einer Realschule in Hermsdorf eine Sachbeschädigung durch drei ihrer Schüler. Die Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren, warfen einen sogenannten "Polenböller" in eine Toilettenschüssel. Durch die Explosionskraft des Böllers wurde die Toilettenschüssel komplett zerstört. Die hinzugerufenen Beamten der PI Saale-Holzland konnten vor Ort die drei Jugendlichen feststellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten bei einem der Jungen noch weitere "Polenböller" aufgefunden werden. Im Anschluss wurden die drei an ihre Eltern übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz wurde eingeleitet. Bei der gefährlichen Aktion, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell