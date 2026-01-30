Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeiten im Bus

Apolda (ots)

Ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger stieg gestern gegen 15:15 am Hugo-Ruppe-Platz in Apolda in den Bus ein und wollte am Ticketautomat ein Ticket lösen. Aufgrund dessen, dass der Ticketautomat kaputt war, wurde der 50-Jährige wütend und ging zu dem 61-jährigen Busfahrer. Der Pole warf dem Busfahrer 4 Euro auf die Ablage und schrie ihn an. Der Busfahrer verwies den 50-Jährigen aus dem Bus. Dieser Aufforderung kam er, auch nach mehrmaligen auffordern, nicht nach. Der Busfahrer wurde von dem wütenden Polen wieder zurück in die Busfahrerkabine geschubst und auf den Oberkörper gespuckt. Der 61-Jährige informierte seine Leitstelle und folgend die Polizei. Der 50-Jährige verließ schlussendlich den Bus. Bei der Kontrolle der Personalien stellten die Polizei Apolda fest, dass gegen den 50-jährigen Pole ein offener Haftbefahl vorliegt. Nach Rücksprache mit der ausschreibenden Ausländerbehörde in Dresden wurde entschieden, dass der Haftbefehl unter der Auflage der sofortigen Ausreise außer Vollzug gesetzt wurde.

