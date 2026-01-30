Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind von Auto überrollt

Weimar (ots)

Donnerstagnachmittag erreichten Rettungsdienst und Polizei einen Notruf. In Weimar-West habe ein Auto ein Kind überfahren. Sofort eilten die Beamten und der Rettungsdienst zum Einsatzort. Das 11-Jährige Kind war augenscheinlich mit dem Schrecken davongekommen. Es klagte über Schmerzen war aber augenscheinlich nur leicht verletzt. Es wurde in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Nun galt es für die Beamten zu klären, was genau passiert ist. Nach ersten Ermittlungen hatte ein 65-Jähriger sein Auto am Straßenrand abgestellt. Als er wenig später losfuhr habe er den Jungen nicht gesehen und überfahren. Der Junge soll mutmaßlich vor dem Auto ausgerutscht sein. Er habe dann nach einem verlorenen Schlüssel gesucht. Als das Auto losfuhr, konnte er nicht mehr darauf reagieren. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, um die genauen Umstände zu rekonstruieren.

