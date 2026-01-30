Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unruhestifter in Gewahrsam genommen

Weimar (ots)

Eine Gruppe Frauen befand sich am Donnerstagabend auf dem Theaterplatz in Weimar. Plötzlich kam eine männliche Person auf die Gruppe zu und beleidigte die Frauen mit sexistischen Ausdrücken. Die Frauen wurden in der Folge weiter bedrängt. Ein 26-Jähriger Mann befand sich bei der Gruppe und wollte gemeinsam mit den Frauen den Aggressor davon abhalten, die Gruppe weiter zu bedrängen. Dabei Schlug der aggressive Mann nun unvermittelt den 26-Jährigen in dessen Gesicht. Die Gruppe reagierte rief die Polizei und hielt den Mann fest. Der offenbar unter Drogen und Alkohol stehende Mann begann herumzuschreien und verfassungsfeindliche Ausdrücke zu rufen. Polizeibeamte übernahmen den 33-Jährigen. Er war bereits am frühen Abend wegen eines anderen körperlichen Angriffs auffällig geworden. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam. Doch der Mann wehrte sich dagegen, er schlug um sich und traf einen der Beamten am Kopf. Die Beamten brachten ihn nun in die Gewahrsamszelle. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Drogentest legte den Drogenkonsum nahe, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 26-Jährige und der Polizeibeamte wurden jeweils leicht Verletzt. Gegen den Aggressor wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Nachdem der Mann sich ausgenüchtert hatte, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

