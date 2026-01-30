Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Ein 46-Jähriger meldete am Donnerstagabend den Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fabrikstraße in Reichenbach. Unbekannte waren am helllichten Tag in das Gebäude eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuten Wertsachen. Die Höhe des Beutegutes kann bisher nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden der im Rahmen des Einbruchs entstand wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0025554/2026, bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 /574356210 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

