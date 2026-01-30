PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Ein 46-Jähriger meldete am Donnerstagabend den Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Fabrikstraße in Reichenbach. Unbekannte waren am helllichten Tag in das Gebäude eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuten Wertsachen. Die Höhe des Beutegutes kann bisher nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden der im Rahmen des Einbruchs entstand wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0025554/2026, bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 /574356210 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:00

    LPI-J: Unruhestifter in Gewahrsam genommen

    Weimar (ots) - Eine Gruppe Frauen befand sich am Donnerstagabend auf dem Theaterplatz in Weimar. Plötzlich kam eine männliche Person auf die Gruppe zu und beleidigte die Frauen mit sexistischen Ausdrücken. Die Frauen wurden in der Folge weiter bedrängt. Ein 26-Jähriger Mann befand sich bei der Gruppe und wollte gemeinsam mit den Frauen den Aggressor davon abhalten, die Gruppe weiter zu bedrängen. Dabei Schlug der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:48

    LPI-J: Erfolgreiche Durchsuchung

    Rannstedt (ots) - Im Zuge eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurden in Rannstedt, in der Wohnung einer 37-jähigen Frau insgesamt 32 Gramm Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Beamten noch zwei weitere männliche Personen in der Wohnung aufgreifen. Gegen den 32-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle vor und gegen den 41 lag ein Haftbefehl vor. Der 41-Jährige wurde anschließend sofort in die JVA gebracht. Der 32-Jährige ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:48

    LPI-J: Streitigkeiten im Bus

    Apolda (ots) - Ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger stieg gestern gegen 15:15 am Hugo-Ruppe-Platz in Apolda in den Bus ein und wollte am Ticketautomat ein Ticket lösen. Aufgrund dessen, dass der Ticketautomat kaputt war, wurde der 50-Jährige wütend und ging zu dem 61-jährigen Busfahrer. Der Pole warf dem Busfahrer 4 Euro auf die Ablage und schrie ihn an. Der Busfahrer verwies den 50-Jährigen aus dem Bus. Dieser Aufforderung kam er, auch nach mehrmaligen auffordern, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren