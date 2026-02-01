LPI-J: Parkplatzrempler

Weimar (ots) - Eine Gruppe Frauen befand sich am Donnerstagabend auf dem Theaterplatz in Weimar. Plötzlich kam eine männliche Person auf die Gruppe zu und beleidigte die Frauen mit sexistischen Ausdrücken. Die Frauen wurden in der Folge weiter bedrängt. Ein 26-Jähriger Mann befand sich bei der Gruppe und wollte gemeinsam mit den Frauen den Aggressor davon abhalten, die Gruppe weiter zu bedrängen. Dabei Schlug der ...

mehr