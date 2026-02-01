LPI-J: Parkplatzrempler
Apolda (ots)
Am 30.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Buttstädter Straße auf einem dortigen Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Hierbei beabsichtigte der 75jährige Fahrer eines Pkw VW mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke auszuparken und beschädigte hierbei einen rechts neben ihn parkenden Pkw Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2010 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell