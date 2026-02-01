PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung im Stadtzentrum

Jena (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Samstag gegen 13:40 Uhr im Löbdergraben im Bereich der Straßenbahnhaltestelle unweit des Holzmarktes. Mehrere südländische junge Männer gerieten hier zunächst in Streit und gingen aufeinander los. In der Nähe befanden sich glücklicherweise Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei, welche die Situation schnell erkannten und eingriffen. Wie die Beamten später herausfanden wurde auch ein Pfefferspray eingesetzt. Letztendlich wurden drei beteiligte Personen identifiziert, wobei es sich um zwei 29- und 30-jährige algerische Männer handelt, welche als Täter handelten. Ein 28-jähriger Afghane, wurde bei der Tat geschädigt. Der Geschädigte erlitt ein Hämatom am Auge durch Schläge der beiden Täter. Die beiden Täter erlitten Hautreizungen durch Pfefferspray. Es ist noch unklar ob weitere Personen beteiligt waren und durch wen das Pfefferspray eingesetzt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden durch die Beamten Betäubungsmittel bei einem der Täter aufgefunden. Es handelt sich hierbei um mehrere einzeln verpackte Konsumeinheiten Cannabis, sowie eine geringe Menge Kokain. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme der Drogen, sowie des mitgeführten Bargeldes und Mobiltelefon angeordnet. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

