Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffitisprayer

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, wurde der Polizei Jena telefonisch gemeldet, dass zwei dunkle gekleidete Personen in der Dornburger Straße Graffiti sprühen. Die Täter sollen in Richtung Stadtzentrum laufen und schon mehrere Objekte besprüht haben. Die umgehend eingesetzten Beamten konnten trotz intensiver Fahndung die Personen nicht mehr antreffen. Es wurden insgesamt 4 frische Graffitischriftzüge in der Dornburger Straße und der Scharnhorststraße festgestellt. Die Graffiti wurden mit schwarzen Sprühfarbe aufgebracht und stehen im Zusammenhang mit dem Fussballverein FC Carl Zeiss Jena.

