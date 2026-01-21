PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Totalschaden nach Abkommen von der Straße am Schleizer Dreieck

Schleiz (ots)

Am Schleizer Dreieck kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger fuhr kurz nach 23 Uhr mit seinem Seat die Kurvenkombination am Dreieck entlang und kam unweit der sogenannten "Querspange" ins Schleudern. Anschließend kam der Fahrer von der Straße ab und der PKW landete seitlich liegend im Straßengraben. Dadurch wurde das Fahrzeug massiv beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:17

    LPI-SLF: Busunfall an der Abfahrt der BAB 9 - Nachtrag

    Schleiz (ots) - Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 19.01.2026 veröffentlicht die Polizei nun weitere Informationen zum Busunfall an der Anschlussstelle Schleiz. Der verunfallte Reisebus war Teil eines Buskonvoi mit einer Reisegruppe aus Berlin, welche mit zwei Fahrzeugen unterwegs waren. An Bord des betroffenen Fahrzeugs, befanden sich insgesamt 45 Personen, darunter 40 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:59

    LPI-SLF: Trickbetrüger versuchten erneut ihr Glück

    Sonnberg (ots) - Am Montag, dem 19.01.2026, meldeten sich mehrere, überwiegend ältere, Bürgerinnen und Bürger aus Sonneberg bei der Polizei. Sie berichteten, dass sich telefonisch ein angeblicher Polizist gemeldet habe, der sich danach erkundigte, ob in den Haushalten Wertgegenstände aufbewahrt würden. Zudem behauptete der Anrufer, es habe in den vergangenen Tagen Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben. Bei den ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:55

    LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Sonneberg (ots) - Am Montag, dem 19.01.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:00 Uhr in der Piesauer Straße in Sonneberg einen 61-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren