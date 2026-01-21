Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Totalschaden nach Abkommen von der Straße am Schleizer Dreieck

Schleiz (ots)

Am Schleizer Dreieck kam es am Dienstagabend zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger fuhr kurz nach 23 Uhr mit seinem Seat die Kurvenkombination am Dreieck entlang und kam unweit der sogenannten "Querspange" ins Schleudern. Anschließend kam der Fahrer von der Straße ab und der PKW landete seitlich liegend im Straßengraben. Dadurch wurde das Fahrzeug massiv beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

