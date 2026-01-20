LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

L1103/ Eßbach-Erkmannsdorf (ots) - Gestern kam es kurz vor 18 Uhr auf der Landesstraße 1103 zwischen Eßbach und Erkmannsdorf zu einem Pkw-Brand. Ein 46-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Strecke, als er während der Fahrt Flammenschein im Frontbereich seines Fahrzeugs bemerkte. Er stoppte unverzüglich, kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt; weitere Personen oder Tiere befanden sich nicht im Fahrzeug. Nach ersten ...

