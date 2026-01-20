PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Sonneberg (ots)

Am Montag, dem 19.01.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:00 Uhr in der Piesauer Straße in Sonneberg einen 61-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst.

