Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW brennt komplett aus

L1103/ Eßbach-Erkmannsdorf (ots)

Gestern kam es kurz vor 18 Uhr auf der Landesstraße 1103 zwischen Eßbach und Erkmannsdorf zu einem Pkw-Brand. Ein 46-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Strecke, als er während der Fahrt Flammenschein im Frontbereich seines Fahrzeugs bemerkte. Er stoppte unverzüglich, kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt; weitere Personen oder Tiere befanden sich nicht im Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf Fremd- oder Eigenverschulden liegen nicht vor. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) war zur Reinigung und Aufrauung der Fahrbahn im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell