Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Haslach, B33 - Geschwindigkeitsüberschreitungen mit erheblichen verkehrsrechtlichen Folgen

Offenburg/Haslach, B33 (ots)

Zu gleich zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit erheblichen verkehrsrechtlichen Folgen kam es am Donnerstagnachmittag auf der B33 zwischen Offenburg und Haslach. Gegen 14 Uhr fiel der Streifenbesatzung eines Videofahrzeuges des Verkehrsdienstes Offenburg ein Peugeot auf, der im Bereich Biberach in Richtung Haslach mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholte. Nachdem der zweispurige Bereich endete beschleunigte der Fahrzeugführer weiter bis zu einer kurzfristigen Spitzengeschwindigkeit von 175 km/h bei zulässigen 100 km/h. Die Messung der ganzen Fahrt ergab eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h. Der Fahrer wurde vor Ort direkt kontrolliert. Ihn erwartet eine Strafe in Höhe von etwa 450 Euro, drei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot. Gegen 17:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Citroens von Gengenbach kommend in Fahrtrichtung Offenburg. Hierbei wurde er in Höhe des Gifizsee bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 138 km/h gemessen. Im weiteren Verlauf ändert sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h, aber der Verkehrsteilnehmer wurde nicht bemerkbar langsamer. So wurde er in diesem Bereich mit 126 km/h gemessen. Im darauffolgenden Abschnitt mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde er mit 119 km/h gemessen. Auch in diesem Fall wurde der Verkehrsteilnehmer direkt kontrolliert und mit seinem Verhalten konfrontiert. Ihn erwartet voraussichtlich ein Bußgeld im vierstelligen Bereich mehrere Punkte und mindestens zwei Monate Fahrverbot. Die genauen Strafen werden durch die Bußgeldstellen bestimmt. /vo

