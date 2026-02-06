Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Ausfall Telefonanlage Polizei
Saarland (ots)
Derzeit kommt es vereinzelt zu Ausfällen der Telefonverbindung einzelner Polizeidienststellen im Saarland. In dringenden Fällen ist die Polizei über die Notrufnummer 110 zu erreichen.
