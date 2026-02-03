Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland/Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 7. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 09.02.2026 bis Sonntag, 15.02.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 09.02.2026
- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz
Dienstag, 10.02.2026
- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
Mittwoch, 11.02.2026
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Donnerstag, 12.02.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Landkreis St.Wendel
Freitag, 13.02.2026
- L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Homburg
Samstag, 14.02.2026
- A 6 zwischen AD Saarbrücken und AS Rohrbach
Sonntag, 15.02.2026
- A 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler
