PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland/Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 7. KW 2026

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland/Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 7. KW 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 09.02.2026 bis Sonntag, 15.02.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 09.02.2026

   - B 269 zwischen Dillingen und Tholey
   - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken
   - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 10.02.2026

   - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 11.02.2026

   - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
   - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg
   - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 12.02.2026

   - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig
   - BAB 8 zwischen AD Friedrichsthal und Landesgrenze Rheinland - 
     Pfalz
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - Landkreis St.Wendel

Freitag, 13.02.2026

   - L 108 Ensheim
   - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
   - Homburg

Samstag, 14.02.2026

   - A 6 zwischen AD Saarbrücken und AS Rohrbach

Sonntag, 15.02.2026

   - A 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
Denise Linz
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren