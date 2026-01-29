Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vor der Drittliga-Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen VfL Osnabrück

Polizei weist auf Sperrung der Camphauser Straße hin

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Samstag (31. Januar 2026) wird um 14:00 Uhr die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem VfL Osnabrück im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ausgetragen. Darüber hinaus sind mehrere Versammlungen mit Aufzügen durch die Innenstadt von Saarbrücken angemeldet. Die saarländische Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen und rät zur frühzeitigen Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs sind Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen erforderlich. Die Sperrung der Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der BAB 623 wird am Spieltag ab 12:00 Uhr eingerichtet und bis nach Spielende bestehen bleiben. Die Sperrmaßnahmen können sich unmittelbar auf die An- und Abreise der Fußballfans auswirken. Insbesondere im Bereich Ludwigskreisel und Westspange kann es zu Störungen des fließenden Verkehrs kommen.

Die Camphauser Straße ist im Bereich des Gästeeingangs für Heimfans gesperrt. Fußgänger können diesen Bereich über die Grülingstraße und den Treppenauf- bzw. abgang "Am Ludwigsberg/Am Schönental" umgehen. Dort richtet die Polizei Absperrungen mit Durchlassstellen ein.

Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie im Stadtteil Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, außerdem wird dort das Anwohnerparkkonzept der Landeshauptstadt Saarbrücken aktiviert. Für eine entspannte Anreise zum Veranstaltungsort empfehlen die Stadt Saarbrücken und die Polizei eine zeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Übersichtsaufnahmen setzt die Landespolizeidirektion während des laufenden Einsatzes - hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase - Drohnen ein. Diese überfliegen keine Menschenmengen oder größere Personengruppen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell