Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach ausgelöstem Amok-Alarm am BBZ St. Ingbert

Polizei gibt Entwarnung und spricht von böswilliger Falschalarmierung

Saarbrücken/St. Ingbert (ots)

Am heutigen Morgen (29.01.2026) wurde gegen 09:20 Uhr am BBZ in St. Ingbert ein Amok-Alarm ausgelöst. Umgehend suchten Polizeikräfte die Örtlichkeit auf. Nach entsprechenden Maßnahmen und Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Amok-Alarm böswillig ausgelöst wurde. Für die Anwesenden in der Schule sowie die Bevölkerung bestand nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gefahr.

Nach Auslösung des Alarms suchten starke Kräfte der Polizei Saarland den Schul-komplex auf. Im Anschluss an die entsprechenden polizeilichen Einsatzmaßnahmen stand fest, dass zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahr für die Anwesenden in den Schulgebäuden bestand. Die Ermittler gehen derzeit von einer bewussten Falschalarmierung aus.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

