Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Durchsuchungsmaßnahme in Dillingen

Polizei nimmt 39-jährigen Mann fest

Saarbrücken/Dillingen. (ots)

Am Dienstag (27.01.2026) führten Ermittler des Landeskriminalamts (Dezernat für Vermögenskriminalität und Cybercrime) im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Betruges eine Durchsuchung an der Wohnanschrift eines 41-jährigen Mannes in Dillingen durch. Hierbei nahmen sie einen 39-Jährigen fest, da gegen ihn ein offener Untersuchungshaftbefehl bestand.

Zu Beginn der polizeilichen Maßnahme sprang ein 39-jähriger Mann, welcher sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, aus einem Fenster im Erdgeschoss und versuchte zu flüchten. Einsatzkräfte nahmen den Mann unmittelbar fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Untersuchungshaftbefehl bestand.

Nach der Vorführung beim zuständigen Richter am Amtsgericht Saarbrücken wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 39-Jährige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung konnten zudem verfahrensrelevante Beweismittel im Zusammenhang mit dem Betrugsverfahren sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell