Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach körperlicher Auseinandersetzung in der Saarbrücker Fußgängerzone vom 27.12.2025

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Samstag (27.12.2025) kam es gegen 02:40 Uhr in der Bahnhofstraße (Fußgängerzone) im Bereich der Einmündung Sulzbachstraße in Saarbrücken zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, wobei zu der einen Gruppe drei männliche Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren und zu der anderen Gruppe zwei männliche Personen im Alter von 30 bzw. 32 Jahren gehörten. Der 32jährige Mann wurde im Verlauf der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Es kam hierbei zum Einsatz eines Messers sowie eines Pfeffersprays. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige im Alter von 17 bis 22 Jahre festgestellt werden.

Nach Erkenntnissen der Polizei hielten sich Unbeteiligte in der Nähe der Auseinandersetzung auf, welche möglicherweise das Geschehen beobachtet haben und somit sachdienliche Angaben machen können.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Saarbrücken (Tel.: 0681/962-2133) in Verbindung zu setzen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell