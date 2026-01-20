PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 5. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 26.01.2026, bis Sonntag, 01.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 26.01.2026

   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - Nohfelden-Türkismühle, Trierer Straße
   - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Güdingen

Dienstag, 27.01.2026

   - BAB 1 zwischen AS Illingen und AS Hasborn
   - BAB 8 zwischen Grenze Luxemburg und AS Merzig
   - Saarlouis

Mittwoch, 28.01.2026

   - Losheim, B 268
   - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS 
     Saarbrücken-Ludwigsberg
   - Homburg

Donnerstag, 29.01.2026

   - L 157 zwischen Merzig und Losheim am See
   - B 269 zwischen Lebach und Nalbach

Freitag, 30.01.2026

   - B 41, zwischen Neunkirchen und Ottweiler
   - B 423 zwischen Blieskastel und Landesgrenze Frankreich

Samstag, 31.01.2026

   - B 268, zwischen Lebach und Schmelz
   - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
   - L 252 zwischen Saarbrücken und Dudweiler

Sonntag, 01.02.2026

   - Saarbrücken
   - B 51 zwischen Völklingen und Dillingen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatz-technischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

