Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 5. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 26.01.2026, bis Sonntag, 01.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 26.01.2026
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Nohfelden-Türkismühle, Trierer Straße - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Güdingen
Dienstag, 27.01.2026
- BAB 1 zwischen AS Illingen und AS Hasborn - BAB 8 zwischen Grenze Luxemburg und AS Merzig - Saarlouis
Mittwoch, 28.01.2026
- Losheim, B 268 - BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken-Ludwigsberg - Homburg
Donnerstag, 29.01.2026
- L 157 zwischen Merzig und Losheim am See - B 269 zwischen Lebach und Nalbach
Freitag, 30.01.2026
- B 41, zwischen Neunkirchen und Ottweiler - B 423 zwischen Blieskastel und Landesgrenze Frankreich
Samstag, 31.01.2026
- B 268, zwischen Lebach und Schmelz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - L 252 zwischen Saarbrücken und Dudweiler
Sonntag, 01.02.2026
- Saarbrücken - B 51 zwischen Völklingen und Dillingen
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatz-technischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Marc Fischer
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628019
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell