Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis

Greiz (ots)

Greiz. Aufgrund der Wetterlage und des zum Teil auftretenden Glatteises kam es am Freitag den 16.01.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr zu mehr als 10 Unfällen. Der Großteil der Unfälle ereignete sich jedoch in den frühen Morgenstunden, wo zum Teil noch Glätte auftrat. Bei einem der Verkehrsunfälle wurde zudem eine Person leicht verletzt. Hierbei kam die Unfallverursacherin, vermutlich aufgrund der Glätte im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit dem, im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden und der Fahrzeugführer des zweiten Unfallbeteiligten PKW wurde leicht verletzt. <MS>

