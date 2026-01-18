PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diverse Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis

Greiz (ots)

Greiz. Aufgrund der Wetterlage und des zum Teil auftretenden Glatteises kam es am Freitag den 16.01.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr zu mehr als 10 Unfällen. Der Großteil der Unfälle ereignete sich jedoch in den frühen Morgenstunden, wo zum Teil noch Glätte auftrat. Bei einem der Verkehrsunfälle wurde zudem eine Person leicht verletzt. Hierbei kam die Unfallverursacherin, vermutlich aufgrund der Glätte im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit dem, im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden und der Fahrzeugführer des zweiten Unfallbeteiligten PKW wurde leicht verletzt. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 18.01.2026 – 08:17

    LPI-G: Fahrzeugführer mit 1,40 Promille aus dem Verkehr gezogen

    Greiz (ots) - Weida. Am Sonntagmorgen, den 18.01.2026 konnte auf der Geraer Landstraße in Weida gegen 03:15 Uhr eine PKW Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welche erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein, im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,40 Promille. Aufgrund dessen wurde der 39-jährigen Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt, ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:16

    LPI-G: Trunkenheit im Verkehr gestoppt

    Greiz (ots) - Greiz. Am frühen Samstagmorgen, den 17.01.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 01:15 Uhr in Greiz-Hohndorf einen PKW, Seat feststellen und diesen folglich einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,00 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:02

    LPI-G: Angriff mit Pfefferspray

    Gera (ots) - Samstagvormittag (17.01.2026), gegen 08:50 Uhr, informierten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes am Museumsplatz die Geraer Polizei darüber, dass sie soeben von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen wurden. Die umgehend eingesetzten Streifenwagen verlegten an den Tatort und fahndeten im Nahbereich nach dem markant bekleideten Täter. Auf dem Heinrichsplatz konnte dieser gestellt und vorläufig festgenommen werden. Während der Festnahme bedrohte & ...

    mehr
