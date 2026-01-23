Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Versammlung des Kurdischen Gesellschaftszentrums mit ca. 5.000 Teilnehmenden in Saarbrücken

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Tag (23.01.2026) fand in Saarbrücken die Versammlung des kurdischen Gesellschaftszentrums Saarbrücken unter dem Motto "Angriffe der neuen syrischen Machthaber unter der Führung des Terroristen und neuen Partners des Westens, Al-Julani, auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien (Rojava)" in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:05 Uhr statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze 5.000 Personen teil. Die Polizei Saarland war mit Einsatzkräften vor Ort, um einen störungsfreien Ablauf und den Schutz aller Versammlungsteilnehmenden sowie Unbeteiligter zu gewährleisten.

Zur Auftaktkundgebung am Landwehrplatz versammelten sich die Versammlungsteilnehmenden ab 16:30 Uhr. Anschließend setzte sich ein Aufzug mit etwa 2.500 Personen durch die Saarbrücker Innenstadt vom Landwehrplatz über die Großherzog-Friedrich-Straße, Stephanstraße, Dudweilerstraße, Am Stadtgraben, Schillerplatz, Bleichstraße zurück zum Landwehrplatz in Bewegung. Hierbei kam es zu kurzfristigen Sperrmaßnahmen der Polizei, was zu temporären Verkehrsstörungen führte. Im Bereich Dudweilerstraße/Bahnhofstraße wurde eine Zwischenkundgebung abgehalten. Die Anzahl der Teilnehmenden stieg auf bis zu 5.000 Menschen an. Die Versammlung wurde nach der Abschlusskundgebung um 19:05 Uhr auf dem Landwehrplatz beendet.

Die Polizei berichtet von einem emotionalen, aber absolut geordneten und friedlichen Verlauf. Zudem weist die Polizei auf die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Versammlungsleitung und Polizei hin.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell