POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten in der 6. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 02.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 02.02.2026

- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler

Dienstag, 03.02.2026

- L 108, zwischen Fechingen und Ensheim - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Mittwoch, 04.02.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Donnerstag, 05.02.2026

- L 113 zwischen Neunkirchen und Kirkel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel

Freitag, 06.02.2026

- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 07.02.2026

- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und Saarbrücken

Sonntag, 08.02.2025

- A 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden. Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen. Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

