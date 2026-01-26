Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten in der 6. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 02.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 02.02.2026
- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AD Nonnweiler
Dienstag, 03.02.2026
- L 108, zwischen Fechingen und Ensheim - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Mittwoch, 04.02.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Donnerstag, 05.02.2026
- L 113 zwischen Neunkirchen und Kirkel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel
Freitag, 06.02.2026
- A 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Samstag, 07.02.2026
- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und Saarbrücken
Sonntag, 08.02.2025
- A 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden. Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen. Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
