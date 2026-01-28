Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und eröffnet Ermittlungsverfahren

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 27. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 48-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 61. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Mönchengladbach einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den Reisenden erlassen hat. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass dem Gesuchten bereits 2016 die Fahrerlaubnis unwiderruflich entzogen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Bundespolizisten zudem noch eine Konsumeinheit Amphetamin in seiner Hosentasche. Die Uniformierten verhafteten den Mann vor Ort und brachten ihn zum Bundespolizeirevier Kempen. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Mönchengladbach führten die Beamten den 48-Jährigen dem zuständigen Richter vor. Die Bundespolizei leitet gegen den Beschuldigten Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell