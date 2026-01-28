PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und eröffnet Ermittlungsverfahren

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 27. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 48-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn 61. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Mönchengladbach einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den Reisenden erlassen hat. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass dem Gesuchten bereits 2016 die Fahrerlaubnis unwiderruflich entzogen wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Bundespolizisten zudem noch eine Konsumeinheit Amphetamin in seiner Hosentasche. Die Uniformierten verhafteten den Mann vor Ort und brachten ihn zum Bundespolizeirevier Kempen. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Mönchengladbach führten die Beamten den 48-Jährigen dem zuständigen Richter vor. Die Bundespolizei leitet gegen den Beschuldigten Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:02

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Flughafen Düsseldorf zwei gesuchte Männer

    Düsseldorf (ots) - Am gestrigen Dienstag gegen Mittag (27.01.2026) wurde durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Kosovare festgestellt, der sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosovo vorstellte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 33-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte im August des vergangenen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:44

    BPOL NRW: Zeugenaufruf nach Körperverletzungen im Kölner Hauptbahnhof

    Köln (ots) - Am 30.Dezember 2025 soll es gegen 20:10 Uhr im Kölner Hauptbahnhof zu Angriffen eines Mannes auf mehrere Reisende gekommen sein. Mittels Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass eine männliche Person in der B-Passage, am Treppenauf- und abgang zu Bahnsteig 4/5 sowie am Bahnsteig selbst, insgesamt fünf Personen körperlich angegriffen hat. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren