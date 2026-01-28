Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Flughafen Düsseldorf zwei gesuchte Männer

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen Mittag (27.01.2026) wurde durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Kosovare festgestellt, der sich zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosovo vorstellte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 33-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte im August des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen den im November 2024 Verurteilten erlassen. Da er flüchtig war, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von zehn Tagen konnte der im Kosovo lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Da der Mann die Einreisevoraussetzungen jedoch nicht erfüllte, wurde er in sein Heimatland zurückgewiesen.

Eine halbe Stunde später stellten die Bundespolizeibeamten einen Niederländer fest, der beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle ergab sich, dass der 51-Jährige von der Staatsanwaltschaft Osnabrück gesucht wurde. Diese hatte im November des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen unerlaubten Betreibens von Anlagen gegen den bereits im November 2022 Verurteilten ausgestellt. Da er sich im Ausland befand, wurde die Fahndung veranlasst. Doch der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Restgeldstrafe in Höhe von 2.800 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Restersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 14 Tagen abwenden.

