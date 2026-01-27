Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeugenaufruf nach Körperverletzungen im Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am 30.Dezember 2025 soll es gegen 20:10 Uhr im Kölner Hauptbahnhof zu Angriffen eines Mannes auf mehrere Reisende gekommen sein.

Mittels Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass eine männliche Person in der B-Passage, am Treppenauf- und abgang zu Bahnsteig 4/5 sowie am Bahnsteig selbst, insgesamt fünf Personen körperlich angegriffen hat.

Die Bundespolizei konnte den Täter vor Ort stellen, jedoch keine Geschädigten mehr antreffen.

Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung bittet die Bundespolizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Zeugen sowie Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder sogar selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der Körperverletzung und hofft auf Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell