Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann zieht sich im Zug aus - Bundespolizei schreitet ein

Dortmund (ots)

Am 26. Januar entkleidete sich ein italienischer Staatsangehöriger in einem Zug und führte während der Fahrt sexuelle Handlungen an einem Tisch aus. Bundespolizisten stellten ihn im Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 23 Uhr erhielten die Einsatzkräfte durch einen Zeugen die Meldung über den 23-Jährigen im RE 6 (Minden-Oberhausen). Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof gab der Zeuge an, dass sich der Mann auf der Fahrt entkleidet und entblößt habe und anschließend sexuelle Handlungen an einem Tisch im Zug vornahm.

Die Beamten trafen den Wohnungslosen an und stellten seine Identität in der Bundespolizeiwache fest.

Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht zum Sachverhalt. Stattdessen beleidigte er die Bundespolizisten.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Die Einsatzkräfte ließen die Videoaufzeichnungen des Zuges zu Beweiszwecken sichern und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung ein.

